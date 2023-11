Liverpool-selectie steekt Díaz bij overtuigende zege hart onder de riem

Liverpool heeft zaterdag een zorgeloze zege op Nottingham Forest geboekt: 3-0. Het openingsdoelpunt werd gemaakt door Diogo Jota, die dat vierde met een mooie steunbetuiging aan ploeggenoot Luis Díaz.Díaz belandde dit weekend in een nachtmerrie, toen zijn ouders werden ontvoerd in Colombia

. Zijn moeder werd relatief snel gered, maar zijn vader is nog spoorloos. Uiteraard ontbrak Díaz zondag bij de wedstrijdselectie van Liverpool. Zijn ploeggenoten lieten merken aan hem te denken. Ryan Gravenberch had opnieuw een basisplaats, voor zijn derde wedstrijd op rij, en ook Virgil van Dijk startte. Cody Gakpo zat op de bank en zag Liverpool een sterke eerste helft spelen. De thuisploeg had daarin liefst 74 procent balbezit en kreeg kans na kans. Na een halfuur brak Jota de ban, door uit een rebound binnen te tikken. Bij het juichen hield Jota een shirt van Díaz omhoog.

Vijf minuten later verdubbelde Darwin Núñez op aangeven van Dominik Szoboszlai de marge. Nottingham Forest (met Ibrahim Sangaré op het middenveld) had werkelijk niets te vertellen op Anfield en liep constant achter de bal aan. Gravenberch kreeg een mogelijkheid op de 3-0, maar zijn schot ging te ver naar het midden en was daardoor een simpele prooi voor Matt Turner. headtopics.com

In de tweede helft was bij Liverpool de noodzaak om vol gas te geven er niet meer. De gastheer bleef desondanks veruit de betere ploeg en speelde een veredeld trainingspotje. Daar mocht Gakpo ook ruim een half uur aan meedoen: hij kwam in het veld voor Jota en maakte zijn rentree in de Premier League, nadat hij midweeks alweer speelminuten had gemaakt in de Europa League-ontmoeting met Toulouse. Op het moment dat Gakpo Jota verving, maakte Gravenberch plaats voor Harvey Elliott.

Een enorme fout van Turner resulteerde een kwartier voor tijd in de 3-0. De keeper van Nottingham Forest kwam ver zijn strafschopgebied uit om de bal weg te werken, maar miste het speeltuig volledig, waarna Mohamed Salah het lege doel kon vullen. headtopics.com

