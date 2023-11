Liverpool bevestigt ontvoering ouders Díaz, zorgen op Anfield

heeft middels een officieel statement laten weten op de hoogte te zijn van de ontvoering van de ouders van Luis Díaz. De werkgever van de Colombiaanse aanvaller laat weten mee te leven met de zorgwekkende situatie.Zondagochtend werd duidelijk dat twee gewapende mannen de ouders van Diáz hebben ontvoerd. Zijn moeder is inmiddels in veilige handen. Datzelfde geldt niet voor zijn vader. Dat heeft de president van Colombia laten weten. Het alarmerende nieuws heeft ook Anfield bereikt.

'Het is onze vurige hoop dat deze zaak op een veilige wijze en ook zo snel mogelijk wordt opgelost. In de tussentijd blijft het welzijn van de speler onze grootste prioiteit', vervolgt het statement. De ouders van de vleugelaanvaller werden bij een tankstation overmeesterd. Ook hun auto werd meegenomen. Zelf heeft de speler nog niet gereageerd.Liverpool Football Club can confirm it is aware of an ongoing situation involving the family of Luis Diaz in Colombia.

