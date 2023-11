Livemuziek van Shishani Vranckx: Kuku

Naast de welbekende historische items is er deze maand ook livemuziek. Deze week is het de beurt aan de singer-songwriter Shishani Vranckx.

Belgische die stenen 'stal' uit Turkije mag na anderhalve maand naar huisCultuurhistorische of archeologische spullen meenemen kan in Turkije tot jarenlange celstraf leiden. Lees verder ⮕

'Voornamelijk vrouwen' is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van de Maand oktoberVoornamelijk vrouwen van Connie Palmen is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van de Maand oktober, en maakt daarmee automatisch kans op de publieksprijs NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van het Jaar 2023. Dat heeft boekenredacteur Emma Louise Diest bekendgemaakt in Humberto. Dit is haar recensie van het boek. Lees verder ⮕

Tiental Sparta houdt voorsprong vast en pakt eerste driepunter van de maandSparta Rotterdam heeft in eigen huis gewonnen van RKC Waalwijk. Door een rode kaart voor Arno Verschueren speelde De Kasteelclub een kwart wedstrijd met een man minder. De zeker lijkende zege werd niet meer weggegeven. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕

RKC-keeper Vaessen staat weer op trainingsveld na botsing: 'Gaat redelijk goed'Etienne Vaessen staat weer op het trainingsveld bij RKC Waalwijk, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld zaterdag bij ESPN. De 28-jarige RKC-keeper bleef een maand geleden liggen na een botsing met Ajacied Brian Brobbey. Hij werd gereanimeerd, maar was snel weer bij kennis. Lees verder ⮕

Waarom politieke partijen beloftes doen die ze misschien niet waar kunnen makenGrip krijgen op de migratie is een van de grote thema's in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende maand. Partijen laten er allerlei proefballonnen over op, die ze misschien niet eens waar kunnen maken. Lees verder ⮕