Liveblog: Topvoetbal in binnen- en buitenland

In dit liveblog blijf je deze zaterdag volledig op de hoogte van het topvoetbal in binnen- en buitenland. Er staan genoeg mooie wedstrijden op het programma. Zo komen in de Eredivisie met AZ, Feyenoord en PSV drie topploegen in actie.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

VOETBALZONENL: Driessen: ‘Werkelijk waar een parodie op Eredivisie-voetbal, lijkt nergens op’Valentijn Driessen vond FC Volendam erbarmelijk voor de dag komen tegen Ajax vrijdagavond. De Amsterdammers wonnen in eigen huis met 2-0, maar volgens de chef voetbal van De Telegraaf is het 'gênant' om blij te zijn met een overwinning op de ploeg van trainer Matthias Kohler.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALZONENL: VZ Weekend Quiz: Welke speler werd met twee clubs kampioen in de Eredivisie?Voetbalzone presenteert elk weekend de VZ Weekend Quiz. Ben jij een échte voetbalkenner? We gaan erachter komen! Dit is de kans om je kennis van 's werelds meest geliefde sport te testen en te bewijzen dat jij de ware voetbalexpert bent. Doe mee, test je kennis en daag je vrienden uit om te zien wie de ultieme quizkampioen wordt.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder »

VOETBALPRIMEUR: Mexicanen domineren de Eredivisie: Lozano en Gimenez op jacht tegen kleine godenADVERTORIAL – Na de bijzondere midweekse KNVB-bekerweek zonder de Nederlandse topclubs kan de blik weer vol op de Eredivisie. PSV en Feyenoord gaan op bezoek bij respectievelijk Heracles Almelo en RKC Waalwijk. Blik vooruit en speel mee bij JACKS.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

NOS: Verlaat Ajax met Van 't Schip de laatste plaats? • Frisse start, geen goals tegen FC VolendamVolg het inhaalduel in de eredivisie tussen Ajax en Volendam, de hekkensluiter en de nummer 16, via dit liveblog.

Bron: NOS | Lees verder »

