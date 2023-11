Liveblog: Kan FC Emmen na rust de achterstand goedmaken tegen De Graafschap?

Ga voor die dubbele woordwaarde!Weer een klein beetje opwinding in het stadion. Mimoun Mahi dreigt een keer en bij de tweede keer schiet hij richting de goal van FC Emmen. De bal gaat een meter over de lat.De Graafschap is wel tevreden met deze stand. FC Emmen mag de bal hebben en is aan het breien. Van links naar rechts, zonder enige dreiging.Veel ruimte voor FC Emmen waarbij Rui Mendes op snelheid erlangs zou kunnen, maar de steekbal van Scholte mist alle richting en gaat hard over de zijlijn.

Tussenstand De Graafschap - FC Emmen: 1-0 De goal van De Graafschap komt op naam van Robin Schouten, een eigen doelpunt dus Eerder dit seizoen was Ben Scholte de matchwinner. Hij scoorde in de slotfase de 0-1

In de eerste ronde van de KNVB beker speelt FC Emmen uit tegen De Graafschap Begin dit seizoen speelden de ploegen ook al tegen elkaar in de competitie Die wedstrijd wist FC Emmen met 0-1 te winnen door een late goal van Ben Scholte

De complete wedstrijdpagina van De Graafschap tegen FC Emmen (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Op dinsdagavond treffen De Graafschap en FC Emmen elkaar in de eerste ronde van de KNVB Beker. De wedstrijd vangt om 18:45 aan op de Vijverberg, waar beide ploegen elkaar al eerder tegenkwamen dit seizoen. Op 25 augustus ging FC Emmen met de drie punten weg uit Doetinchem, dankzij een late goal van Ben Scholte.

Bekijk hier de voorbeschouwing op De Graafschap - FC Emmen, in de eerste ronde van de KNVB Beker.

