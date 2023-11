Liveblog: DEM Beverwijk - VV Hoogeveen

Van harte welkom bij de liveblog van de wedstrijd van Hoogeveen in Beverwijk tegen DEM. De winnaar van vanavond plaatst zich voor de tweede ronde van de KNVB beker. De wedstrijd begint om 20:00 uur.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: DEM - Hoogeveen, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van DEM tegen Hoogeveen (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Liveblog: FC Emmen op achterstand tegen De Graafschap; eigen doelpunt SchoutenTussenstand De Graafschap - FC Emmen: 1-0 De goal van De Graafschap komt op naam van Robin Schouten, een eigen doelpunt dus Eerder dit seizoen was Ben Scholte de matchwinner. Hij scoorde in de slotfase de 0-1

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Liveblog: FC Emmen treft De Graafschap in de KNVB bekerIn de eerste ronde van de KNVB beker speelt FC Emmen uit tegen De Graafschap Begin dit seizoen speelden de ploegen ook al tegen elkaar in de competitie Die wedstrijd wist FC Emmen met 0-1 te winnen door een late goal van Ben Scholte

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Liveblog: Kan FC Emmen na rust de achterstand goedmaken tegen De Graafschap?Tussenstand De Graafschap - FC Emmen: 1-0 De goal van De Graafschap komt op naam van Robin Schouten, een eigen doelpunt dus Eerder dit seizoen was Ben Scholte de matchwinner. Hij scoorde in de slotfase de 0-1

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NOS: Rusland pakt twee militairen op na gezinsmoord bezet Oekraïne • Raket bij aanval Hroza was RussischIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Raket bij aanval Hroza was Russisch • Rusland pakt twee militairen op na gezinsmoord bezet OekraïneIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.

Bron: NOS | Lees verder ⮕