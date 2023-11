LIVE: Weghorst gaat op bezoek in Dortmund in strijd om DFB-Pokal

Hoffenheim staat twee plaatsen lager, op de zesde stek. Eind september speelden beide ploegen ook al tegen elkaar, toen zegevierde Dortmund met 1-3. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!Video

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: DFB Pokal krijgt andere winnaar: Simons sneuvelt met titelhouder LeipzigLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NOS: Cerny schiet met eerste treffer titelhouder Leipzig (en Simons) uit DFB-PokalVáclav Cerny (oud-FC Twente) was de matchwinner. De Tsjech trof na een kwartiertje fraai doel na een steekpass van Tiago Tomas. Voor Cerny was het zijn eerste goal in Duitse dienst.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Cerny schiet met eerste treffer titelhouder Leipzig (en Simons) uit DFB-PokalVáclav Cerny (oud-FC Twente) was de matchwinner. De Tsjech trof na een kwartiertje fraai doel na een steekpass van Tiago Tomas. Voor Cerny was het zijn eerste goal in Duitse dienst.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Simons met bekerhouder Leipzig uitgeschakeld in DPF-Pokal door WolfsburgVoormalig FC Twente-aanvaller Václav Cerný maakt in het DFB-Pokal-duel met RB Leipzig zijn eerste doelpunt voor VfL Wolfsburg.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Simons met titelverdediger Leipzig uitgeschakeld in Duitse beker door WolfsburgVoormalig FC Twente-aanvaller Václav Cerný maakt in het DFB-Pokal-duel met RB Leipzig zijn eerste doelpunt voor VfL Wolfsburg.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Cerný scoort voor het eerst voor WolfsburgVoormalig FC Twente-aanvaller Václav Cerný maakt in het DFB-Pokal-duel met RB Leipzig zijn eerste doelpunt voor VfL Wolfsburg.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕