LIVE: Veretout schiet Marseille vanaf elf meter naar comfortabele voorsprong

LIVE: Olympique Marseille ontvangt AEK Athene in Ajax-pouleOp donderdagavond neemt Olympique Marseille het in Stade Vélodrome op tegen AEK Athene. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45. De Grieken gaan aan kop in groep B, met vier punten, waar Marseille met twee punten op de tweede plaats staat. Lees verder ⮕

LIVE: Griezmann stelt met geluk orde op zaken voor Atlético in Feyenoord-groepCeltic ontvangt woensdagavond om 21.00 uur Atlético Madrid in de Champions League. Beide ploegen uit Groep E hebben eerder op de avond gezien dat groepsgenoot Feyenoord met 3-1 van SS Lazio won. Praat hieronder mee in onze live-omgeving! Lees verder ⮕

LIVE: wat een wedstrijd: Celtic komt snel weer op voorsprong in Feyenoord-groepCeltic ontvangt woensdagavond om 21.00 uur Atlético Madrid in de Champions League. Beide ploegen uit Groep E hebben eerder op de avond gezien dat groepsgenoot Feyenoord met 3-1 van SS Lazio won. Praat hieronder mee in onze live-omgeving! Lees verder ⮕

LIVE: PSV boekt bij RC Lens tweede CL-gelijkspel op een rij (gesloten)PSV gaat dinsdag in Frankrijk op zoek naar zijn eerste zege in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz neemt het vanaf 21.00 uur op tegen RC Lens. In dit liveblog mis je niets van de wedstrijd. Lees verder ⮕