Live: TOP Oss - FC Eindhoven, Donderdag 2 november 2023

Willem II heeft de tweede overwinning op rij geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. In het eigen Koning Willem II stadion kwamen de Tilburgers nogDe Keuken Kampioen Divisie is voor veel jonge talenten de ideale springplank richting de Eredivisie of een grote buitenlandse competitie.

VOETBALPRIMEUR: LIVE: ogen op Messi tijdens Ballon d'Or-gala, titelhouder buiten top tienIn het Théâtre du Châtelet in Parijs wordt maandagavond bekend wie de 67ste Ballon d'Or wint. Naast de Gouden Bal worden er ook andere prijzen uitgereikt, waaronder de Kopa Trofee en award voor beste trainer. VoetbalPrimeur doet verslag van het evenement, dat georganiseerd wordt door France Football.

VOETBALPRIMEUR: PSV komt met bevestiging: Arnesen keert terug in EindhovenFrank Arnesen gaat weer aan de slag in de voetballerij. De 67-jarige Deen is door PSV benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, zo maken de Eindhovenaren maandagmiddag bekend.

VI_NL: VI Live: basisplaats voor Reijnders in Italiaanse topperLees meer

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Tijani Reijnders met Milan op bezoek bij titelhouder NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter.

VOETBALZONENL: Live: Atlético Madrid - Alavés, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Atlético Madrid tegen Alavés (La Liga) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALZONENL: Live: Napoli - AC Milan, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Napoli tegen AC Milan (Serie A) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

