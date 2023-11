Live: Stade Brest - Paris Saint-Germain, Zondag 29 oktober 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

‘Zwaar teleurgestelde’ Luis Enrique drijft de spot met Franse journailleLuis Enrique heeft zaterdagmiddag een plaagstoot uitgedeeld richting het Franse journaille. De coach van Paris Saint-Germain zag tot zijn eigen verbazing slechts een klein plukje journalisten afkomen op de afsluitende persconferentie voor het duel met Stade Brest en kon het niet laten om hen op ludieke wijze te bespotten. Lees verder ⮕

Zuid-Afrika pakt vierde wereldtitel rugby na intense finale tegen Nieuw-ZeelandZuid-Afrika heeft zaterdag voor de tweede keer op rij en de vierde keer in totaal de wereldtitel rugby veroverd. De 'Springboks' waren in een zinderende eindstrijd in het Stade de France nipt te sterk voor Nieuw-Zeeland (12-11). Lees verder ⮕

