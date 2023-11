Live: Sparta Nijkerk - Fortuna Sittard, Woensdag 1 november 2023

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Sparta Nijkerk stapt naar de tuchtcommissie. De club uit de Derde Divisie moest zaterdag in en tegen Staphorst winnen om zich te verzekeren van deBesiktas heeft maandagavond een zege geboekt op Gaziantep: 2-0.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Boëtius doet open sollicitatie, maar noemt kans op Sparta-move 'nul procent'Op dit moment is er 'nul procent kans' dat Jean-Paul Boëtius een contract tekent bij Sparta Rotterdam. Dat laat de clubloze aanvaller weten bij ESPN. Sinds donderdag traint hij mee op Het Kasteel.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Sparta gaat niet akkoord met 'te zware' schorsing voor VerschuerenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: KNVB wil Sparta-middenvelder 3 duels schorsen, Rotterdammers gaan niet akkoordSparta Rotterdam heeft maandagmiddag bekendgemaakt niet akkoord te gaan met de schorsing die de aanklager betaald voetbal heeft voorgesteld aan middenvelder Arno Verschueren. De 26-jarige Belg ontving afgelopen zaterdag de rode kaart na een pittige overtreding op Zakaria Bakkali.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Schorsing Verschueren blijft staan, Sparta overweegt hoger beroepLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Sparta Rotterdam vangt bot bij KNVB en overweegt hoger beroepDe tuchtcommissie van de KNVB heeft de schorsing van Sparta Rotterdam-middenvelder Arno Verschueren bepaald op drie wedstrijden. De Kasteelclub overweegt in hoger beroep te gaan.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De KNVB Beker start: dit is het programma, van Spakenburg tot SpartaHet hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕