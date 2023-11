Live: SC Cambuur - FC Groningen, Zondag 29 oktober 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.SC Cambuur heeft Silvester van der Water teruggezet naar de beloftenploeg, zo maakt de club vrijdagochtend bekend. Dat heeft alles te maken met de relatieTjaronn Chery traint voorlopig mee bij FC Groningen om zijn conditie op peil te houden, zo meldt de club via de officiële kanalen.

Prachtig: Cambuur-medewerkster tot tranen geroerd door terugkeer Henk de JongIn Leeuwarden zijn heel veel mensen erg blij door de terugkeer van Henk de Jong, maar medewerkster Dora is één van de meest gelukkige met de hoofdcoach. De Jong volgde de onlangs ontslagen Sjors Ultee op en daar is de verkoopster van de programmaboekjes erg blij mee. Een gezonde De Jong, die haar ook nog eens verrast met een mooi cadeau. Lees verder ⮕

Prachtige beelden: Cambuur-trainer De Jong verrast tot tranen geroerde medewerkerIn Leeuwarden zijn heel veel mensen erg blij door de terugkeer van Henk de Jong, maar medewerkster Dora is één van de meest gelukkige met de hoofdcoach. De Jong volgde de onlangs ontslagen Sjors Ultee op en daar is de verkoopster van de programmaboekjes erg blij mee. Een gezonde De Jong, die haar ook nog eens verrast met een mooi cadeau. Lees verder ⮕

Ajax-beul Luuk de Jong jaagt zondag op doelpuntenrecordLees meer Lees verder ⮕

Wintertijd: zondag een uur langer (uit)slapenZondag 29-10 gaat de klok om 3:00 uur weer een uur achteruit. Lees verder ⮕

PSV roept fans op zich te gedragen tijdens duel zondag met AjaxPSV roept de eigen aanhang op zich zondag te gedragen tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax. De club vraagt de fans onder meer om geen antisemitische of discriminerende spreekkoren te gebruiken en geen voorwerpen op het veld te gooien of vuurwerk af te steken. Lees verder ⮕

LIVE: Vitesse wil tegen PEC aansluiting vinden bij middenmootOp vrijdagavond ontvangt Vitesse om 20:00 PEC Zwolle in de Gelredome. Een week eerder verloor de ploeg van Philip Cocu nog kansloos in de Kuip, met 4-0. PEC daarentegen, deed juist goede zaken in Rotterdam. De Zwollenaren zegevierden met 2-4 bij Excelsior, waarmee de ploeg van Johnny Jansen zich in het linkerrijtje nestelde. Lees verder ⮕