LIVE: Salah zorgt voor slotakkoord en scoort de 5-1 voor Liverpool (gesloten)

. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven.

Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!Live

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

LIVE: Liverpool met Gravenberch tegen het Toulouse van DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

- Live: Liverpool - Toulouse, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Liverpool tegen Toulouse (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

Liverpool mede dankzij goal Gravenberch langs Toulouse van scorende DallingaRyan Gravenberch heeft Liverpool donderdag aan een royale overwinning geholpen in de Europa League. De middenvelder droeg met een doelpunt bij aan een 5-1-zege op Toulouse, dat via Thijs Dallinga nog op gelijke hoogte kwam. Lees verder ⮕

Liverpool rekent ondanks Dallinga af met Toulouse, AZ-concurrent Legia loopt uitEen vol programma op donderdagavond in zowel de Europa League als de Conference League. Zo nam Liverpool het in een Oranje getint duel op tegen Toulouse en was er de voor AZ belangrijke ontmoeting tussen HŠK Zrinjski Mostar en Legia Warschau. Lees verder ⮕

LIVE: Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕

LIVE: Darwin Núñez brengt Liverpool op 3-1 voorsprong tegen trefzekere DallingaOp donderdagavond spelen Liverpool en Toulouse tegen elkaar in de derde speelronde van de Europa League. Om 21:00 wordt er afgetrapt op Anfield, waar Liverpool hoopt de eerdere twee overwinningen een goed vervolg te geven. Toulouse, waar voormalig Excelsior-spits Thijs Dallinga onder contract staat, staat tweede in de poule, met vier punten. Lees verder ⮕