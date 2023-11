Live: Rijnsburgse Boys - FC Groningen, Woensdag 1 november 2023

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Zo’n tien kinderen hebben dinsdagavond rond de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Quick Boys in de Jack’s League lichte brandwonden opgelopen. Voorafgaand aan het duelWesley Sonck heeft teruggeblikt op de fatale brand in 2003 die de spelersbus van Ajax volledig in de as legde.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Quick Boys - NAC Breda, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Quick Boys tegen NAC Breda (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Roden blijft foutloos in 2I, ook winst achtervolgers Rolder Boys en GOMOSDoor met 5-0 van Stadspark te winnen blijft Roden foutloos en eerste in de tweede klasse I. Provinciegenoten Rolder Boys en GOMOS volgen op twee punten.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Atlético Madrid wil Barcelona voorbij met driepunter tegen AlavésOp zondagavond staat om 21:00 het treffen tussen Atlético Madrid en Deportivo Alavés op het programma in La Liga. Na de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid, heeft de ploeg van Diego Simeone nu de kans om de Catalanen voorbij te gaan op de ranglijst en de derde plaats te pakken, na koploper Real en de verrassende tweede, Girona.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: Internazionale grijpt in slotfase de leiding tegen AS RomaLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Atlético Madrid - Alavés, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Atlético Madrid tegen Alavés (La Liga) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Tijani Reijnders met Milan op bezoek bij titelhouder NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕