LIVE: PSV schiet uit startblokken, De Jong doet Ajax direct na rust pijn met 2-2

-topper.

Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen.PSV en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion.

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax op slag van rust op 1-2 bij PSV, Brobbey trefzeker na kansenregenKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

LIVE: PSV en Ajax gaan rusten na ongelooflijk vermakelijke eerste helftKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

VI Live: PSV komt uit het niets weer op 1-1 tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax maakt opstelling al bekend voor topper tegen PSVKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕