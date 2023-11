Live: Peña Deportiva - Real Valladolid, Woensdag 1 november 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

VOETBALZONENL: Live: Lorca Deportiva - SD Eibar, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Lorca Deportiva tegen SD Eibar (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VOETBALPRIMEUR: Real Madrid slaat gigantische slag: Vinícius Júnior tekent nieuw contractReal Madrid heeft het contract van Vinícius Júnior opengebroken en verlengd. De Braziliaanse vleugelaanvaller heeft dinsdagmiddag zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot de zomer van 2027 bij De Koninklijke houdt.

