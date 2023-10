LIVE: Olympique Marseille ontvangt AEK Athene in Ajax-poule

. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45.

Vermoedelijke XI Ajax: Maduro lijkt voor 3 wijzigingen in basiself te kiezenAjax wacht donderdagavond een uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League. Na remises tegen Olympique Marseille (3-3) en AEK Athene (1-1) hopen de Amsterdammers onder Hedwiges Maduro op een eerste zege. Lees verder ⮕

Slot leidt met Feyenoord in CL-groep: 'Dit gebruiken om iets speciaals te doen'In een kolkende Kuip liet Feyenoord weinig heel van Lazio. Lees verder ⮕

Tahirovic deelt detail over Steijn-exit: 'Hij heeft de groep niet meer gesproken'Benjamin Tahirovic heeft een boekje opengedaan over de wijze waarop Maurice Steijn is vertrokken bij Ajax. De middenvelder van de Amsterdammers vertelde woensdagavond voor de camera van Veronica dat de vertrokken trainer geen uitleg heeft gegeven over zijn exit. Lees verder ⮕

LIVE: wat een wedstrijd: Celtic komt snel weer op voorsprong in Feyenoord-groepCeltic ontvangt woensdagavond om 21.00 uur Atlético Madrid in de Champions League. Beide ploegen uit Groep E hebben eerder op de avond gezien dat groepsgenoot Feyenoord met 3-1 van SS Lazio won. Praat hieronder mee in onze live-omgeving! Lees verder ⮕

