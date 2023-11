LIVE: 'Nederlands' Antwerp begonnen aan Belgische topper tegen Brugge

Zondagmiddag speelt het Antwerp van trainer Mark van Bommel de Belgische topper tegen Club Brugge, om 13:30.

Vorige week verloor Antwerp nog met 3-2 van Charleroi, en ook doordeweeks werd er verloren. FC Porto was in de Champions League met 1-4 te sterken voor het

Schitterend doelpunt Jutglá leidt volgende nederlaag Antwerp en Van Bommel inRoyal Antwerp heeft zondagmiddag een nederlaag geleden in de Belgische competitie. Op bezoek bij Club Brugge ging de ploeg van Mark van Bommel met 2-1 onderuit. Zo weet Antwerp ook na de pijnlijke Europese nederlaag tegen FC Porto afgelopen woensdag (1-4) ook in competitieverband geen resultaat neer te zetten.

Nieuwe dreun voor Van Bommel: Antwerp verliest eerste plek uit zicht

Echtscheidingsadvocaat doodgeschoten voor haar kantoor in BelgiëEen advocaat is zaterdag doodgeschoten voor haar kantoor in het Belgische Sint-Lievens-Houtem. Volgens Belgische media is de schutter nog op de vlucht.

LIVE: Vitesse wil tegen PEC aansluiting vinden bij middenmootOp vrijdagavond ontvangt Vitesse om 20:00 PEC Zwolle in de Gelredome. Een week eerder verloor de ploeg van Philip Cocu nog kansloos in de Kuip, met 4-0. PEC daarentegen, deed juist goede zaken in Rotterdam. De Zwollenaren zegevierden met 2-4 bij Excelsior, waarmee de ploeg van Johnny Jansen zich in het linkerrijtje nestelde.

VI Live: FC Twente na tien minuten op 1-0 tegen Feyenoord

VI Live: Feyenoord moet in de achteruit tegen FC Twente