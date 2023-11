Live: NEC - Roda JC Kerkrade, Donderdag 2 november 2023

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Een prachtig gebaar van de fans van Sporting Portugal maandagavond.

NUSPORT: Bas Dost zakt in elkaar tijdens AZ-NEC: wedstrijd gestaakt, spits maakt het goedAZ-NEC is zondag vlak voor tijd definitief gestaakt vanwege een incident met Bas Dost. De spits van de bezoekers uit Nijmegen zakte plotseling in elkaar. Hij is bij kennis afgevoerd naar het ziekenhuis en heeft inmiddels laten weten dat hij naar omstandigheden in orde is.

NUSPORT: NEC-spits Bas Dost wordt komende dagen verder onderzocht in ziekenhuisBas Dost wordt de komende dagen verder onderzocht in het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk waardoor de spits van NEC zondag tijdens het duel met AZ in elkaar is gezakt. Dost is de nacht goed doorgekomen.

VI_NL: NEC-spits Dost blijft voor verder onderzoek in ziekenhuis

VOETBALPRIMEUR: NEC geeft Dost-update: 'Artsen weten nog helemaal niets over de oorzaak'Bas Dost wordt de komende dagen verder onderzocht in het ziekenhuis. De NEC-spits zakte zondag in de slotfase van het duel met AZ in elkaar en nog altijd is onduidelijk waarom.

VOETBALPRIMEUR: NEC bedankt AZ: 'Voetbal kan verbroederen en dat is in Alkmaar bewezen'NEC heeft namens de club en namens Bas Dost een dankwoord aan AZ op de clubwebsite geplaatst. In het bericht worden de medische staf en de supporters in Alkmaar bedankt voor hun steun en saamhorigheid tijdens en na het medische incident met de spits van de Nijmegenaren.

VOETBALPRIMEUR: Dost dolt alweer met NEC-staf: 'Die bal zat er wel lekker in, hè'Positieve signalen van NEC: Bas Dost heeft zich alweer grappend uitgelaten. Zondag werd de voetbalwereld opgeschrikt, toen de spits in de laatste minuut van het duel tussen AZ en NEC in elkaar zakte.

