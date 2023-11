Live: Manchester United - Manchester City, Zondag 29 oktober 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.Jamie Carragher is niet onder de indruk van het werk van manager Erik ten Hag bij Manchester United, zo laat hij blijken in zijn columnAlejandro Garnacho gaat mogelijk geschorst worden door de FA.

Maduro is positief bij Ajax: 'Alleen Manchester City zit daar onder'Hedwiges Maduro hamert in aanloop naar de Eredivisie-topper tegen PSV op de dingen die Ajax wel goed deed tegen Brighton. Volgens de interim-trainer is het belangrijk om het vertrouwen van de spelers op te vijzelen. Lees verder ⮕

Live: Arsenal - Sheffield United, Zaterdag 28 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Arsenal tegen Sheffield United (Premier League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

LIVE: nummer vijf Go Ahead gaat voor eerste uitzege tegen Almere CityGo Ahead Eagles staat weliswaar vijfde in de Eredivisie, de ploeg wacht nog altijd op zijn eerste overwinning buiten Deventer. Zaterdagavond krijgt de ploeg van René Hake op bezoek bij Almere City een nieuwe kans. In de live-omgeving van VoetbalPrimeur volg je de wedstrijd. Lees verder ⮕

Bij United heerst onzekerheid, bij City rust: 'Organisatie staat op lange termijn'Louis Saha (oud-spits van United) en Dennis Tueart (oud-linksbuiten van City) zagen hoe hun oud-clubs de laatste vijftien jaar snel veranderden. Vanmiddag om 16.30 uur staat op Old Trafford de Manchester Derby op het programma. Lees verder ⮕

Bij United heerst onzekerheid, bij City rust: 'Organisatie staat op lange termijn'Louis Saha (oud-spits van United) en Dennis Tueart (oud-linksbuiten van City) zagen hoe hun oud-clubs de laatste vijftien jaar snel veranderden. Vanmiddag om 16.30 uur staat op Old Trafford de Manchester Derby op het programma. Lees verder ⮕

Live: Almere City FC - Go Ahead Eagles, Zaterdag 28 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Almere City FC tegen Go Ahead Eagles (Eredivisie) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕