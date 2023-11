LIVE: Maduro gooit Ajax op de schop, ook PSV-opstelling bekend

-topper.

Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen.Ricciardo maakt indruk op Marko: 'Visitekaartje heeft hij wel afgegeven'Video

Maduro blikt vooruit op PSV en komt met blessure-updates AjaxLees meer Lees verder ⮕

Maduro past speelwijze Ajax aan tegen PSV: 'Niet hetzelfde doen als in Brighton'Interim-trainer Hedwiges Maduro vond Ajax donderdag tegen Brighton (2-0-verlies) verdedigend goed voor de dag komen, maar zag zijn ploeg aanvallend tekortschieten. De interim-hoofdtrainer gaat zondag tegen PSV enkele tactische aanpassingen maken. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

Maduro strijdbaar richting PSV: 'Je moet lef tonen, spelers mogen fouten maken'Ajax-trainer Hedwiges Maduro blikt vooruit op de topper tegen PSV. Lees verder ⮕

Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutantVoor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen. Lees verder ⮕

Vermoedelijke XI's PSV en Ajax: Maduro kiest voor basisdebutantVoor Ajax wacht zondag opnieuw een loodzware wedstrijd, als de Amsterdammers het vanaf 14.30 in het Philips Stadion opnemen tegen PSV. In Eindhoven is men vol vertrouwen, daar de ploeg van trainer Peter Bosz nog geen punt verspeelde in de competitie en slechts drie keer gepasseerd werd. Dit zijn de vermoedelijke opstellingen. Lees verder ⮕