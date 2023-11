Live: Liverpool - Nottingham Forest, Zondag 29 oktober 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

De ouders van Liverpool-speler Luis Díaz zijn ontvoerd in Colombia, zo melden Colombiaanse media. De moeder zou inmiddels 'in goede gezondheid' zijn aangetroffen door deManchester City heeft zaterdag een volgende zege in de Premier League geboekt. De ploeg van manager Josep Guardiola maakte tegen Nottingham Forest in het eerste

LIVE: Galatasaray wil zich na CL-nederlaag herpakken tegen RizesporIn de Süper Lig speelt het Galatasaray van Hakim Ziyech zaterdag om 16:00 tegen Rizespor. Cim Bom staat twee punten achter op rivaal en koploper Fenerbahce, en zal zich willen revancheren voor de 1-3 thuisnederlaag die het in de Champions League leed tegen Bayern München. Lees verder ⮕

LIVE: Clásico-debutant Gündogan zet Barça vroeg op voorsprong tegen RealFC Barcelona en Real Madrid spelen zaterdag de 297e editie van El Clásico. De aartsrivalen zijn dit seizoen aan elkaar gewaagd in La Liga. Wie komt als winnaar uit de strijd? In dit liveblog mis je niets van de Spaanse kraker. Lees verder ⮕

LIVE: Arsenal gaat voor driepunter tegen hekkensluiterArsenal speelt op zaterdagmiddag in het Emirates Stadium tegen Sheffield United. Het duel tegen de hekkensluiter van de Premier League, met Gustavo Hamer in de gelederen, begint om 16:00. Arsenal wil in het spoor van de koploper en Rivaal Tottenham Hotspur blijven en heeft de drie punten nodig met het oog op een eventueel kampioenschap. Lees verder ⮕

LIVE: FC Utrecht wil zege op Ajax goed vervolg geven tegen Fortuna SittardFC Utrecht neemt het zaterdagavond in Limburg op tegen Fortuna Sittard. De ploeg van Ron Jans is sinds vorige week, na de 4-3 overwinning op Ajax, weg van de onderste plek in de Eredivisie. In de live-omgeving van VoetbalPrimeur volg je de wedstrijd, die om 21.00 uur start. Lees verder ⮕

LIVE: nummer vijf Go Ahead gaat voor eerste uitzege tegen Almere CityGo Ahead Eagles staat weliswaar vijfde in de Eredivisie, de ploeg wacht nog altijd op zijn eerste overwinning buiten Deventer. Zaterdagavond krijgt de ploeg van René Hake op bezoek bij Almere City een nieuwe kans. In de live-omgeving van VoetbalPrimeur volg je de wedstrijd. Lees verder ⮕