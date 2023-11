LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'

-topper.

Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen.

Bosz vindt PSV-Ajax nog steeds een topper: 'Ajax-spelers niet zo slecht'PSV-Ajax is zondag de nummer een tegen de nummer zeventien van de ranglijst. Maar toch wil Peter Bosz de wedstrijd een topper noemen. Hij vindt dat de spelers van Ajax niet zo slecht zijn als de stand op dit moment doet vermoeden. 'Ajax eindigt dit seizoen natuurlijk niet als zeventiende. Lees verder ⮕

Bosz over 'onzinverhalen' voor PSV-Ajax: 'Lachwekkend en belachelijk'Peter Bosz benadrukt dat PSV - Ajax ondanks de situatie van de Amsterdammers nog steeds een topper is in de Eredivisie. De trainer van de Eindhovenaren verwacht geen gemakkelijke middag. Lees verder ⮕

PSV-trainer Bosz: 'Lachwekkend dat het wel even 5-0 wordt tegen Ajax'Trainer Peter Bosz wil er niets van weten dat PSV zondag met gemak van Ajax wint. De Eredivisie-koploper is met kop en schouders favoriet tegen de dolende Amsterdammers, die volgens Bosz echt wel goed kunnen voetballen. Lees verder ⮕

PSV-coach Bosz: 'Ajax heeft heel slecht seizoen, maar hoort niet op 17de plek'PSV-Ajax valt zondag nauwelijks nog een topper te noemen. Het verschil tussen de koploper en de nummer 17 is liefst 22 punten. Lees verder ⮕

