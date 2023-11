Live: Gimnástica Segoviana - Sestao River Club, Donderdag 2 november 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

NOS: Texas Rangers na zege opnieuw op voorsprong in World Series tegen DiamondbacksDe overwinning van de Rangers, die ook het eerste duel hadden gewonnen, betekent een 2-1 voorsprong in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie MLB. De World Series worden in een best-of-seven beslist.

NOS

VOETBALPRIMEUR: 'Ik zei bij Oranje: hoop dat we met skippyballen trainen, dan houd ik wat tegen'Andries Noppert ziet geen reden om met een sportpsycholoog te praten. De sc Heerenveen-doelman, die niet in zijn beste vorm verkeert en niet is opgenomen in de voorselectie van Oranje, bouwt op zijn familie.

VoetbalPrimeur

RTVDRENTHE: Bondscoach Jonker weet nog niet of Miedema speelt tegen SchotlandDe speelster van Arsenal maakte afgelopen vrijdag in Nijmegen tegen Schotland (4-0) in de slotfase haar rentree in Oranje, na tien maanden afwezigheid.

RTVDrenthe

RTVDRENTHE: Grim houdt kaarten op zak richting bekerduel tegen De GraafschapFC Emmen reist morgen zonder Lucas Bernadou, Joey Konings en Chardi Landu af naar Doetinchem voor het duel tegen De Graafschap in de eerste ronde van de KNVB Beker. Dat betekent dat Fred Grim zijn basisopstelling, in tegenstelling tot afgelopen vrijdag, in ieder geval op twee plekken gaat wijzigen.

RTVDrenthe