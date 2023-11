LIVE: Feyenoord verslikt zich in Enschede: FC Twente wint (gesloten)

-voetbalzondag af. Trainer Arne Slot heeft opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Ramiz Zerrouki, die midweeks in de Champions League ook al speelde tegen SS Lazio. Bij de Tukkers is er een basisplaats voor Michel Vlap. Hij keert weer terug.

Mis niets van deze topper in de live-omgeving van VoetbalPrimeur.Het verschil tussen Twente en Feyenoord op de ranglijst bedraagt slechts één punt, in het voordeel van de Rotterdammers. Vorig seizoen eindigde het affiche in een 1-1 gelijkspel.Unnerstall; Sampsted, Hilgers, Pröpper, Regeer; Kjolo, Sadilek, Steijn; Rots, Ugalde, Vlap

Koude douche voor Feyenoord in Enschede: Twente wint, PSV kan uitlopenFeyenoord is vier dagen na de indrukwekkende Champions League-zege op SS Lazio weer terug op aarde. De Rotterdammers hadden het lastig op bezoek bij FC Twente, dat verrassend met 2-1 te sterk was.

