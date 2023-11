Live: FC Den Bosch - Excelsior, Woensdag 1 november 2023

Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.FC Emmen heeft in eigen huis een een 2-0 voorsprong tegen ADO Den Haag volledig weggegeven. In eigen stadion kwam de ploeg van trainer FredFC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Het Andere Oranje was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Excelsior.

OMROEPBRABANT: Twee plekken voor kleinschalige opvang van asielzoekers in Den BoschB en W van Den Bosch hebben plannen voor twee kleinschalige asielzoekerscentra in Den Bosch-Zuid. Er komen 250 asielzoekers in het Mövenpickhotel op bedrijventerrein Pettelaarpark en 350 op het braakliggende terrein van De Kruithoorn aan de Poeldonkweg.

VOETBALZONENL: Live: Noordwijk - ADO Den Haag, Dinsdag 31 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Noordwijk tegen ADO Den Haag (KNVB Beker) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

OMROEPBRABANT: Jongen (16) mishandeld en beroofd van zijn telefoon, jas en schoenenEen 16-jarige jongen is eind juli getrapt en geslagen tijdens een gewelddadige beroving op het straatje In Den Boerenmouw in het centrum van Den Bosch. De politie is nog steeds op zoek naar de twee jonge daders die vanuit het niets toesloegen.

VOETBALZONENL: Live: Atlético Madrid - Alavés, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Atlético Madrid tegen Alavés (La Liga) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

VI_NL: VI Live: basisplaats voor Reijnders in Italiaanse topperLees meer

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Tijani Reijnders met Milan op bezoek bij titelhouder NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter.

