Live: Crystal Palace - Tottenham Hotspur, Vrijdag 27 oktober 2023

Udogie helaas teveel last om mee te kunnen doen. Beter geen risico's nemen en gewoon z'n rust gunnen, hopelijk is hij er volgende week weer bij.

Davies is verdedigend absoluut niet best, maar voetballend past hij prima in die rol. Hopelijk vangt VdVen het goed op als Davies verdedigend steken laat. COYS.Mamadou Sakho moet mogelijk voortijdig vertrekken bij het Franse Montpellier. De 33-jarige verdediger zou zijn trainer volgens L’Équipe hebben geslagen met een bezemsteel, als gevolgDe naam van Santiago Gimenez is niet langer onbekend in Europa.

LIVE: Spurs wil met Van de Ven koppositie verstevigen op bezoek bij Crystal PalaceOp vrijdagavond speelt het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Crystal Palace. Spurs is trots koploper in de Premier League, met 23 punten na negen wedstrijden. Crystal Palace staat in de middenmoot, op een elfde plaats. Lees verder ⮕

Tottenham droomt: 'Deze club heeft alles om succes te behalen'Lees meer Lees verder ⮕

Zaakwaarnemer Gimenez noemt twee meest geïnteresseerde clubs in Feyenoord-spitsMorris Pagniello, de zaakwaarnemer van Santiago Gimenez, heeft in gesprek met Tuttomercatoweb laten weten dat er twee clubs zijn die momenteel het meest dicht bij het eventueel aantrekken van de Feyenoord-spits zijn: Real Madrid en Tottenham Hotspur. Ondanks de interesse speelt er tot dusver nog niks concreets. Lees verder ⮕

Anderhalve kans, twee snelle goals Aston Villa tegen AZ • Ajax straks tegen BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

Giménez is ook in Champions League niet te stoppen • Feyenoord op 3-0 tegen LazioDe derde speelronde in de Champions League gaat verder, met natuurlijk Feyenoord-Lazio om 18.45 uur. Lees verder ⮕

Kiezelhard: Barça-talent López poeiert raak tegen Shakhtar DonetskWat een kanonskogel! FC Barcelona-talent Férmin López verdubbelt de marge tegen Shakhtar Donetsk met deze schitterende knal. Die heeft de keeper van de Oekraïners alleen gehoord. Lees verder ⮕