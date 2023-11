Live: Covadonga - Deportivo la Coruña, Woensdag 1 november 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: VI Live: Giroud beëindigt doelpuntendroogte en doet Napoli pijnLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: basisplaats voor Reijnders in Italiaanse topperLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Napoli - AC Milan, Zondag 29 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Napoli tegen AC Milan (Serie A) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: Politano brengt Napoli terug in de wedstrijd, Atlético leidtLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VI_NL: VI Live: Napoli komt langszij, AC Milan moet opnieuw beginnenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: LIVE: Reijnders met AC Milan op bezoek bij titelverdediger NapoliOp zondagavond staat er in de Serie A een waar topaffiche op het programma. Titelhouder Napoli speelt om 20:45 tegen het AC Milan van Tijjani Reijnders. Na een matige start heeft I Partenopei zich aardig herpakt in de Serie A, en staat het op de vierde plek met zeventien punten. Milan staat tweede, met één punt achterstand op koploper Inter.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕