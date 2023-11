Live: CD Guijuelo - Sporting Gijón, Woensdag 1 november 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

VOETBALZONENL: Bas Dost ontvangt prachtige steunbetuiging van supporters Sporting PortugalEen prachtig gebaar van de fans van Sporting Portugal maandagavond. Tijdens het duel met Boavista zongen zij in de 28ste minuut massaal 'Bas Dost' om hun ex-aanvaller een hart onder de riem te steken. Dat de steunbetuiging in de 28te minuut werd ingezet, was geen toeval. Dost droeg in zijn tijd bij Sporting rugnummer 28.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

