Live: Buñol - Real Sociedad, Woensdag 1 november 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: Live: Peña Deportiva - Real Valladolid, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Peña Deportiva tegen Real Valladolid (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Real Jaen - Eldense, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Real Jaen tegen Eldense (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Arandina - Real Murcia, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Arandina tegen Real Murcia (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Live: Manresa - Real Oviedo, Woensdag 1 november 2023De complete wedstrijdpagina van Manresa tegen Real Oviedo (Copa del Rey) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: 'Kwaliteitsimpuls lonkt voor Barça na Clásico-nederlaag: Pedri en Frenkie terug'FC Barcelona heeft enkele dagen na de gevoelige nederlaag tegen Real Madrid in El Clásico goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg. Frenkie de Jong en Pedri kunnen zaterdag hoogstwaarschijnlijk hun rentree maken in het La Liga-duel met Real Sociedad, meldt Mundo Deportivo.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens live-uitzending zeer pijnlijk cadeauPierre van Hooijdonk heeft een zeer pijnlijk cadeau voor Rafael van der Vaart. Tijdens de live-uitzending van Studio Voetbal geeft de oud-spits een rode lantaarn aan zijn collega vanwege de positie van Ajax op de ranglijst. Van der Vaart kan erom lachen, maar geeft aan dat hij serieus vreest voor degradatie.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕