- Live: AZ - Aston Villa, Donderdag 26 oktober 2023

Zal lastig worden vanavond. Beide ploegen in vorm, maar Villa toch een paar maatjes groter. Hopen op een mooie potNiet onze sterkste opstelling.

Ben benieuwd! UTVZullen wel kleine pijntjes zijn toch? Als Watkins speelt is het de a opstelling in mijn ogen. Off: leuk om te zien vanavond, twee Engelse subtoppers tegen Nederlandse subtoppersVind dit Aston Villa misschien nog wel sterker dan het West Ham van vorig jaar. Zou heel knap zijn als we hier een resultaat zouden weten te halen.De opstelling van AZ voor het Conference League-duel met Aston Villa is bekend.

Nederland Headlines

LIVE: AZ begint met basisdebutant aan kraker tegen imponerend Aston VillaAZ gaat zijn Conference League-avontuur hervatten met een zware wedstrijd tegen Aston Villa. In eigen stadion nemen de Alkmaarders het om 18.45 uur op tegen de nummer vijf van de Premier League. VoetbalPrimeur doet live verslag van de wedstrijd. Lees verder ⮕

VI Live: basisdebutant bij AZ, vier wijzigingen bij Aston VillaLees meer Lees verder ⮕

Pittige avond AZ en Ajax tegen Engelse subtoppers Aston Villa en BrightonVoor de derde avond op rij Europees voetbal, nu in de Conference League en Europa League met AZ (18.45u) en Ajax (21.00u). Blijf hier op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt. Lees verder ⮕

AZ wil zich 'graag meten' met Engelse subtopper Aston VillaAZ treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je wil jezelf natuurlijk graag meten met zulke tegenstanders', zegt aanvoerder Jordy Clasie op de persconferentie voorafgaand het duel. Lees verder ⮕

AZ-trainer Jansen over Aston Villa: 'Handtekening Emery steeds zichtbaarder'AZ-trainer Pascal Jansen treft woensdag Aston Villa in de groepsfase van de Conference League. 'Je ziet dat de handtekening van Emery steeds zichtbaarder wordt, nu hij zijn draai heeft gevonden', zegt de coach. Lees verder ⮕