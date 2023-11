LIVE: Atlético Madrid wil Barcelona voorbij met driepunter tegen Alavés

en Deportivo Alavés op het programma in La Liga.

Na de nederlaag van Barcelona tegen Real Madrid, heeft de ploeg van Diego Simeone nu de kans om de Catalanen voorbij te gaan op de ranglijst en de derde plaats te pakken, na koploper Real en de verrassende tweede, Girona. Alavés staat op de zeventiende plek. Praat hieronder mee in onze live-omgeving!

Gündogan zet FC Barcelona op voorsprong tegen Real MadridVideo: Gündogan zet FC Barcelona op voorsprong tegen Real Madrid. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl Lees verder ⮕

Griezmann & Morata in topvorm: Atlético kan Barcelona passerenLees meer Lees verder ⮕

Frenkie de Jong is niet op tijd fit voor topper tussen FC Barcelona en Real MadridFrenkie de Jong mist zaterdag het competitieduel van FC Barcelona met Real Madrid. De Oranje-international is nog niet fit genoeg om mee te doen in El Clásico. Lees verder ⮕

Real Madrid dankt fenomeen Bellingham en verslaat Barcelona op spraakmakende wijzeReal Madrid was lang de mindere partij in El Clásico, maar heeft in extremis toch nog gewonnen van aartsrivaal FC Barcelona. Jude Bellingham nam De Koninklijke persoonlijk bij de hand met een geweldige goal van afstand en een doelpunt in blessuretijd. Zo eindigde het duel in 1-2. Lees verder ⮕

Jude Bellingham bezorgt Real Madrid zege op gedesillusioneerd BarcelonaJude Bellingham heeft Real Madrid eigenhandig de zege in el Clásico bezorgd. FC Barcelona was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij en kwam al vroeg op voorsprong via Ilkay Gündogan. Na rust liet Real zich iets meer zien, al kwam de gelijkmakende kanonskogel van Jude Bellingham vrij onverwachts. Lees verder ⮕

LIVE: Bellingham poeiert Real Madrid met heerlijke afstandsknal naast BarcelonaFC Barcelona en Real Madrid spelen zaterdag de 297e editie van El Clásico. De aartsrivalen zijn dit seizoen aan elkaar gewaagd in La Liga. Wie komt als winnaar uit de strijd? In dit liveblog mis je niets van de Spaanse kraker. Lees verder ⮕