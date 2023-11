Live: Atlético Lugones - Rayo Vallecano, Woensdag 1 november 2023

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.

VOETBALPRIMEUR: Inter verslaat Roma, Napoli vecht zich terug tegen Milan, Atlético passeert BarçaIn Italië en Spanje traden op zondagavond nog enkele grote clubs aan om het weekend vol toppers af te sluiten. Internazionale versloeg ternauwernood AS Roma, Napoli zorgde voor een knappe comeback tegen AC Milan en Atlético Madrid deed goede zaken tegen Deportivo Alavés.

Bron: VoetbalPrimeur

VI_NL: VI Live: Atlético gaat Barça voorbij op ranglijst La LigaLees meer

Bron: VI_nl

VI_NL: Atlético Madrid evenaart thuisrecord en gaat Barcelona voorbijLees meer

Bron: VI_nl

VOETBALZONENL: Atlético passeert Barcelona in LaLiga; onbegrip om afgekeurde goal GriezmannAtlético Madrid heeft in het eigen Cívitas Metropolitano uitstekende zaken gedaan in LaLiga. Los Colchoneros wonnen dankzij treffers van Rodrigo Riquelme en Álvaro Morata met 2-1 van Deportivo Alavés. Dankzij de zege passeert de ploeg van trainer Diego Simeone FC Barcelona op de ranglijst. Atlético staat nu derde, Barça vierde.

Bron: voetbalzonenl

VI_NL: 'Nieuw contract in de maak voor Simeone bij Atlético Madrid'Lees meer

Bron: VI_nl

VI_NL: VI Live: Politano brengt Napoli terug in de wedstrijd, Atlético leidtLees meer

Bron: VI_nl