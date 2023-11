LIVE: Ajax stort na rust als kaartenhuis in elkaar: Lozano maakt 4-2

-topper.

Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen.PSV en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion.

LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Koploper Roda JC maakt geen fout tegen Jong Ajax, ADO niet langs VVVRoda JC heeft vrijdag geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper was in Kerkrade met 2-1 te sterk voor Jong Ajax. ADO Den Haag slaagde er niet in om te winnen van VVV-Venlo (2-2) en Willem II versloeg Jong PSV met 3-0. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

FC Twente verdiend op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕