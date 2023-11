LIVE: Ajax op slag van rust op 1-2 bij PSV, Brobbey trefzeker na kansenregen

-topper.

Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen.PSV en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion.

VI Live: Brobbey verzilvert vierde kans nu wel, Ajax op voorsprongLees meer Lees verder ⮕

VI Live: PSV komt uit het niets weer op 1-1 tegen AjaxLees meer Lees verder ⮕

LIVE: koploper PSV en laagvlieger Ajax spelen Eredivisie-'topper'Koploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax maakt opstelling al bekend voor topper tegen PSVKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

LIVE: Maduro gooit Ajax op de schop, ook PSV-opstelling bekendKoploper PSV en nummer zeventien Ajax kruisen zondag de degens, maar volgens Peter Bosz is er nog steeds sprake van een Eredivisie-topper. Weten de Amsterdammers de rug te rechten tegen de nog ongenaakbare Eindhovenaren? In dit liveblog mis je niets van het duel tussen de rivalen. Lees verder ⮕

Ajax-buschauffeur zet wachtende PSV-fans met schijnbeweging op verkeerde beenDe busschauffeur van Ajax heeft de spelersbus bij aankomst bij het Philips Stadion in Eindhoven precies zo geparkeerd dat er voor de opwachtende PSV-fans niets te zien was. De spelers van de Amsterdamse club konden op die manier zonder boegeroep het stadion betreden. Lees verder ⮕