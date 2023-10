LIVE: Ajax kan het tij nog niet keren en verliest ook bij Brighton (gesloten)

is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. VoetbalPrimeur doet live verslag van het duel.Dat het bij Ajax flink rommelt is al lang geen geheim meer.

De hoofdstedelingen staan teleurstellend zeventiende in de Eredivisie, wat Steijn maandag zijn baan kostte. Nu moet interim-trainer Maduro, tot voor kort assistent van Steijn, Ajax aan een resultaat gaan helpen op bezoek bij Brighton. In Engeland moeten de Amsterdammers het stellen zonder Jay Gorter, Devyne Rensch en Georges Mikautadze.Live

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Dolend en stuurloos Ajax lijkt op het juiste moment te komen voor BrightonBrighton & Hove Albion degradeerde ruim twintig jaar geleden bijna naar het amateurniveau in Engeland. Anno 2023 spelen the Seagulls echter in de Europa League en zijn er complimenten in overvloed vanwege het aanvallende en gedurfde spel. Lees verder ⮕

Dolend en stuurloos Ajax lijkt op het juiste moment te komen voor BrightonBrighton & Hove Albion degradeerde ruim twintig jaar geleden bijna naar het amateurniveau in Engeland. Anno 2023 spelen the Seagulls echter in de Europa League en zijn er complimenten in overvloed vanwege het aanvallende en gedurfde spel. Lees verder ⮕

Brighton-manager De Zerbi probeert Ajax te analyseren: 'Het is moeilijk'Roberto De Zerbi vindt het moeilijk om Ajax te analyseren, nu de resultaten slecht blijven en Maurice Steijn is vervangen door interim-trainer Hedwiges Maduro. Wel lijkt de Italiaanse manager van genoeg kansen te zien. Lees verder ⮕

LIVE: Ajax in crisis hoopt onder Maduro op onverwachte stunt bij BrightonHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

- Live: Brighton & Hove Albion - Ajax, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Brighton & Hove Albion tegen Ajax (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕

- Live: Brighton & Hove Albion - Ajax, Donderdag 26 oktober 2023De complete wedstrijdpagina van Brighton & Hove Albion tegen Ajax (UEFA Europa League) op Voetbalzone. Met een voor- en nabeschouwing, opstellingen, scoreverloop, teamanalyse en reacties van onze bezoekers. Lees verder ⮕