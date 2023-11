Lionel Messi is het zat en nagelt journalist aan schandpaal: ‘Je liegt alwéér’

Messi deelt het bewuste artikel van Romero via Instagram Stories met daarbij de veelzeggende woorden: 'Je liegt weer'. De voormalig Barcelona-aanvaller zet zijn reactie kracht bij door middel van een emoji van een poppetje met een lange neus. Romero is blijkbaar geschrokken van de reactie van Messi, want via X, het voormalige Twitter, biedt de voetbalverslaggever zijn excuses aan.

"Duizendmaal sorry aan iedereen en nog eens duizendmaal excuses erbij", schrijft de schuldbewuste Romero aan zijn 1,2 miljoen volgers op X."Ik ben weer eens voor de gek gehouden met iets dat te maken heeft met."Ik leer niet bij, het spijt me. Dat is echt bijzonder klote. Ik accepteer alles wat jullie vandaag richting mijn hoofd gooien. Ik beloof dat we eraan gaan werken en dat dit niet nog een keer zal gebeuren.

Romero wist eerder dit jaar te melden dat Messi na een verblijf van twee jaar bij PSG had gekozen voor een tweede hoofdstuk als speler van Barcelona. De berichtgeving bleek niet te kloppen, want de aanvaller tekende een contract tot 31 december 2025 bij Inter Miami. De kans is dus groot dat Messi zijn loopbaan afsluit in de Verenigde Staten.

MIL DISCUPAS a todos, y MIL MÁS. Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido. Asumo todo los que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. DisculpasHet idee van een eerbetoon in Barcelona staat Messi overigens wel aan."Ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar ik zou het geweldig vinden om op een of andere manier afscheid te nemen van de supporters.

