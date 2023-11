Lijsttrekkersgesprek met Wybren van Haga (BVNL)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: Partijen willen bescherming gezin in grondwet • Van Haga in Radio 1 JournaalDe verkiezingscampagne komt enigszins op stoom. Ook vandaag zijn er weer diverse politieke evenementen.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Weg door Fochteloërveen vanaf vandaag dicht: 'Een unicum in Nederland'Boswachter Martin Snip verwacht in ieder geval minder dode dieren en meer rust.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Raad van State: extra onderzoek bodemdaling Nijensleek door gasveld niet nodigHet totale gebied waar de bodem daalt groter wordt wel groter.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Bayern München doet opvallende transferbelofte: 'Krijgt alles wat hij nodig heeft'Thomas Tuchel heeft toestemming gekregen van Bayern München om zijn selectie te versterken tijdens de winterse transferperiode. De Duitse trainer heeft aangegeven dat zijn selectie op het moment te weinig diepte bevat om op drie fronten succesvol actief te zijn.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Generator ziekenhuis Gaza uitgevallen • Biden: 'Pauze nodig'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Excelsior heeft verlenging en strafschop nodig tegen nummer 18 van KKDExcelsior is woensdag tegen FC Den Bosch ontsnapt aan uitschakeling in het KNVB-bekertoernooi. In de zesde minuut van de verlenging benutte Julian Baas de verlossende penalty voor de ploeg uit Rotterdam: 1-2.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕