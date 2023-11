Ligue 1 moet op zoek naar nieuwe datum voor duel Marseille met Lyon

Marseille-Lyon afgelast na aanval op spelersbus bezoekers, Lyon-coach gewondTrainer Fabio Grosso van Olympique Lyonnais raakt bij de bekogeling met stenen door fans van Olympique Marseille gewond. Lees verder ⮕

Marseille-Lyon afgelast na bizarre aanval op spelersbus, trainer Grosso gewond

In aanloop naar het beladen duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon kregen de bezoekers een bizar ontvangst bij het Stade Vélodrome. De spelersbus werd aangevallen en trainer Fabio Grosso werd in zijn gezicht geraakt. Door de gebeurtenis is de wedstrijd afgelast.

