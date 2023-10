Lichaam van gezochte Nederlander in moordzaak Australië gevonden

De Australische politie heeft het lichaam gevonden van de Nederlander die gezocht werd vanwege de dood van een vrouw. Dat schrijven Australische media. Het lichaam van de 24-jarige Nederlander Paul T. werd gevonden aan de voet van een klif. Hij werd gezocht naar aanleiding van de dood van de Australische 21-jarige Lilie James. Ze werd gisternacht levenloos gevonden in het toilet van de prestigieuze privéschool St. Andrew's Cathedral School.

Identificatie bevestigde later dat het inderdaad om T. gaat. Het bergen van het lichaam was complex vanwege de locatie en de weersomstandigheden. De twee werkten allebei op de school waar James werd gevonden: T. was hockeycoach, James een waterpolocoach. Ze zouden korte tijd een relatie hebben gehad. James had die relatie onlangs beëindigd, schrijft The Daily Telegraph. 'De lokale gemeenschap in Sydney is geschokt vanwege de moord op Lilie James. Volgens de politie heeft T.

Lees verder:

NOS »

Lichaam gevonden in zoektocht naar Nederlander in moordzaak AustraliëHet lichaam werd gevonden aan de voet van een klif. De 24-jarige Nederlandse man wordt in verband gebracht met de dood van een 21-jarige Australische vrouw. Lees verder ⮕

Lichaam gevonden in zoektocht naar Nederlandse moordverdachte in AustraliëHet lichaam werd gevonden aan de voet van een klif. De 24-jarige Nederlandse man wordt in verband gebracht met de dood van een 21-jarige Australische vrouw. Lees verder ⮕

Politie Australië vindt lichaam in zoektocht naar moordverdachte Paul T.De politie in Australië heeft vrijdagochtend in de zoektocht naar moordverdachte Paul T. een lichaam gevonden. Dat melden Australische media. Het lichaam is gevonden in het water, aan de voet van een hoge klif. De politie onderzoekt of het om de 24-jarige Brabander gaat. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

'Gevonden lichaam in Sydney is van moordverdachte Paul T.'Het lichaam dat gisteren in Sydney werd gevonden is van de Brabantse moordverdachte Paul T. Dat meldt het Australische Sky News op basis van de politie. Het lichaam werd gevonden vlakbij het water, aan de voet van een hoge klif. T. wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

Wat is anno 2023 de rol van de katholieke kerk in Spanje?Het is niet voor het eerst dat er onderzoek is gedaan naar seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk, maar het is wel voor het eerst dat zo'n grootschalig onderzoek in Spanje wordt gedaan. Morgen wordt het rapport gepresenteerd aan het parlement. Edwin Winkels is correspondent in Spanje en vertelt over het onderzoek in het NOS Radio 1 Journaal. Lees verder ⮕

Drentse tulpen in Thialf: 'Het zou het mooiste zijn als Jutta Leerdam wint'Aan het eind van aankomend schaatsweekend staan de winnaars van het World Cup Kwalificatietoernooi in Thialf met Drentse tulpen in hun handen. Met vriendelijke groeten uit Grolloo. Lees verder ⮕