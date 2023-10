Lichaam moordverdachte Paul T. gevonden, dit gebeurde er de afgelopen dagen

Hieronder een tijdlijn van wat er de afgelopen dagen gebeurde in en rondom de prestigieuze privéschool St. Andrew's Cathedral.Lilie en Paul spreken af bij de school waar ze beiden werken. Een paar dagen daarvoor heeft Lilie hun korte en naar verluidt geheime relatie verbroken. Op camerabeelden van de school is te zien hoe Paul na Lilie de kleedkamer binnengaat, waar zij later dood wordt gevonden.Paul T. komt met een zilveren Lexus aan in zijn woonplaats Vaucluse.

Dat gebeurt in T's woonplaats Vaucluse. De politie zoekt specifiek in de buurt van The Gap, een toeristische trekpleister bij de kliffen aan het water. Dat is ook de plek waar T. de politie belde. Al snel worden er meerdere bezittingen van de Nederlander gevonden, waaronder een rugtas en AirPods. Ook wordt de zilveren Lexus weggesleept. De zoektocht wordt tijdelijk gestaakt als het donker wordt.Er wordt een lichaam gevonden in het water bij Diamond Bay Reserve.

Lees verder:

omroepbrabant »

'Gevonden lichaam in Sydney is van moordverdachte Paul T.'Het lichaam dat gisteren in Sydney werd gevonden is van de Brabantse moordverdachte Paul T. Dat meldt het Australische Sky News op basis van de politie. Het lichaam werd gevonden vlakbij het water, aan de voet van een hoge klif. T. wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

Politie Australië vindt lichaam in zoektocht naar moordverdachte Paul T.De politie in Australië heeft vrijdagochtend in de zoektocht naar moordverdachte Paul T. een lichaam gevonden. Dat melden Australische media. Het lichaam is gevonden in het water, aan de voet van een hoge klif. De politie onderzoekt of het om de 24-jarige Brabander gaat. Hij wordt ervan verdacht zijn ex-vriendin Lilie James te hebben omgebracht. Lees verder ⮕

Australische politie houdt klopjacht op Brabander na moord op docenteDe Australische politie is hard op zoek naar een Brabander, die betrokken zou zijn bij de brute moord op de 21-jarige Lilie James. De docente werd donderdag dood gevonden in een kleedkamer van de school waar ze lesgaf in Sydney. De politie is vanaf dat moment op zoek naar haar ex Paul T. (24), die onder meer in Best op de middelbare school zat. Lees verder ⮕

Australische politie zoekt Nederlander (24) in moordzaakPaul T. zou een relatie hebben gehad met het slachtoffer. Ze werd met ernstige hoofdwonden gevonden in het toilet van een privéschool. Lees verder ⮕

Mart Boumans barstte van de muzikale kracht, maar zijn lichaam werkte tegenWat als je talent hebt, maar er niet mee verder kunt? Hoe laat je je talent links liggen om andere dingen na te jagen, en kan dat ook pijnlijk zijn? Die vragen staan centraal in de rubriek Verloren Talent. Lees verder ⮕

Lichaam gevonden in zoektocht naar Nederlandse moordverdachte in AustraliëHet lichaam werd gevonden aan de voet van een klif. De 24-jarige Nederlandse man wordt in verband gebracht met de dood van een 21-jarige Australische vrouw. Lees verder ⮕