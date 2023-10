Lichaam gevonden in zoektocht naar Nederlandse moordverdachte in Australië

De Australische politie heeft in de zoektocht naar een van moord verdachte Nederlander een lichaam gevonden aan de voet van een klif. Dat schrijven Australische media. De 24-jarige Nederlander Paul T. wordt in verband gebracht met de dood van de Australische 21-jarige Lilie James. Ze werd gisternacht levenloos gevonden in het toilet van de prestigieuze privéschool St. Andrew's Cathedral School. Ze had meerdere ernstige hoofdwonden, schrijven Australische media.

In het gebied langs de kliffen in de plaats Vaucluse werden eerder al spullen van de man aangetroffen. Een groep zakenmensen vond het lichaam uiteindelijk, waarna ze de politie inschakelden. De politie moet het gevonden lichaam nog identificeren. Het bergen van het lichaam was complex vanwege de locatie en de weersomstandigheden. De twee werkten allebei op de school waar James werd gevonden: T. was hockeycoach, James een waterpolocoach. Ze zouden korte tijd een relatie hebben gehad.

