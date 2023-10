Lichaam gevonden in zoektocht naar Nederlander in moordzaak Australië

De Australische politie heeft in de zoektocht naar een Nederlander die in verband wordt gebracht met de dood van een vrouw een lichaam gevonden aan de voet van een klif. Dat schrijven Australische media. De 24-jarige Nederlander Paul T. wordt gezocht naar aanleiding van de dood van de Australische 21-jarige Lilie James. Ze werd gisternacht levenloos gevonden in het toilet van de prestigieuze privéschool St. Andrew's Cathedral School.

De politie moet het gevonden lichaam nog identificeren. Het bergen van het lichaam was complex vanwege de locatie en de weersomstandigheden. De twee werkten allebei op de school waar James werd gevonden: T. was hockeycoach, James een waterpolocoach. Ze zouden korte tijd een relatie hebben gehad. James had die relatie onlangs beëindigd, schrijft The Daily Telegraph. 'De lokale gemeenschap in Sydney is geschokt vanwege de moord op Lilie James. Volgens de politie heeft T.

