Libris Geschiedenis Prijs voor boek over slavernijgeschiedenis Zanzibar

Historicus Martin Bossenbroek heeft voor zijn boek De Zanzibardriehoek de Libris Geschiedenis Prijs 2023 gekregen. De jury is vol lof en omschrijft Bossenbroeks werk als 'zowel een publieksboek dat leest als een avonturenroman als een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over het slavernijverleden'. Bossenbroek weet zo 'bekende en onbekende geschiedenis' met elkaar te verbinden, aldus de jury.

Daarmee wijkt Bossenbroek volgens de jury af van de trend die te zien is bij andere boeken over het slavernijverleden, die vaak gaan over de trans-Atlantische slavenhandel en het plantagestelsel in Amerika. 'In een geschiedenis vol cliffhangers en persoonlijke verslagen wordt duidelijk hoe Britse abolitionisten op Zanzibar de wegbereiders werden van het imperialisme', schrijft de jury in het juryrapport.

'De Zanzibardriehoek' van Martin Bossenbroek wint Libris Geschiedenis PrijsMartin Bossenbroek ontvangt de Libris Geschiedenis Prijs 2023 voor zijn boek De Zanzibardriehoek. Een slavernijgeschiedenis 1860-1900. Volgens de jury is dit 'zowel een publieksboek om van te smullen als een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over het slavernijverleden.

Vandaag op NPO Radio 1: Autistische leerlingen dupe onderwijssysteem, de Libris Geschiedenis Prijs en kinderboekenschrijver Pim LammersVandaag is er op NPO Radio 1 een reportage van Pointer te horen over hoe autistische leerlingen de dupe zijn van het onderwijssysteem. OVT reikt de Libris Geschiedenis Prijs uit en kinderboekenschrijver Pim Lammers gaat praten over zijn nieuwe boek.

Gesprek met de Libris-winnaar 2022: René van StipriaanVorig jaar won René van Stipriaan de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn boek De zwijger. Het leven van Willem van Oranje. We vragen hem hoe het hem sindsdien is vergaan.

Gesprek met juryvoorzitter Kathleen FerrierDeze uitzending van OVT staat in het teken van de Libris Geschiedenis Prijs 2023. Aan het eind van de uitzending wordt bekend gemaakt wie gewonnen heeft. Dat zal gebeuren door juryvoorzitter, oud-Tweede Kamerlid en voorzitter van de Nederlandse UNESCO Commissie Kathleen Ferrier.

