Lesauto raast slingerend en met 154 kilometer per uur over snelweg: boete

Agenten haalden het tweetal bij Den Bosch van de snelweg.Daar hoorden ze van de instructeur dat het de bedoeling was om zijn leerling te leren dat hard rijden niet per se betekent dat je sneller thuis bent. Maar daar trapte de politie niet in. De instructeur kreeg twee boetes: een van 334 euro voor de snelheid en een van 240 euro vanwege onnodig links rijden.

