Lesauto haalt op snelweg politiewagen in met 154 km per uur

'De auto slingerde en bleef lange tijd onnodig links rijden', aldus een politiewoordvoerder bij Omroep Brabant. Toen de politie de wagen had achterhaald en dwong om te stoppen, zei de rijinstructeur dat hij zijn leerling wilde leren dat hard rijden niet per se betekent dat je sneller thuis bent. De politie hechtte weinig geloof aan die verklaring. De instructeur kreeg twee boetes: een van 334 euro voor de hoge snelheid en een van 240 euro vanwege onnodig links rijden.

