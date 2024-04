Leicester City riskeert sanctie vanwege financieel wanbeleid

Dat is fors in strijd met de Profitable and Sustainability Rules (PSR) van de Premier League, waarvoor de competitie inmiddels om mogelijk tot een sanctie te komen. Hoewel de club destijds ontkende zich schuldig te hebben gemaakt aan financieel wanbeleid, spreken de dinsdag gepubliceerde cijfers dat behoorlijk tegen.heeft het verlies vooral te maken met de inkomenstendaling, van een kleine 45 miljoen euro.

'Dat was voornamelijk te wijten aan een vermindering van de Premier League-inkomsten en de inkomsten uit de tv-gelden én aan de afwezigheid van de club in een Europese competitie – voor het eerst in drie jaar', schrijft Leicester City. Na tweemaal de vijfde en de achtste plek was de club simpelweg niet goed voorbereid op de degradatie die vorig jaar daarop volgde.De degradatie was behoorlijk verrassend en daarmee waren de investeringen plots een stuk minder succesvol dan gehoop

