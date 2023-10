Leger Israël: 'Hamas gebruikt groot ziekenhuis als hoofdkwartier'

Hamas gebruikt het grootste ziekenhuis van Gaza-Stad als commandocentrum, zo beweert het Israëlische leger. Het Shifa-ziekenhuis zou toegang bieden aan door Hamas gegraven tunnels, waarin strijders van de groep zich zouden hebben verscholen na de aanslagen van eerder deze maand, in Israël. Ook zou er onder het ziekenhuis nog voldoende brandstof opgeslagen liggen, alleen te gebruiken door Hamas zelf, en zouden er slaapzalen en badkamers zijn voor 'honderden' Hamas-strijders.

Het land beweert al jaren dat Hamas het Shifa-ziekenhuis gebruikt als uitvalsbasis, maar daar hadden ze tot nu toe nooit bewijs voor geleverd. Het is nog niet duidelijk welk doel Israël hiermee heeft, het heeft in ieder geval nog niet tot een verandering in de oorlog geleid. Israël zelf zegt dat ze het louter willen melden, als informatievoorziening aan het publiek.

Leger Israël: militairen en tanks schakelen posities Hamas uit in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Doden bij nieuwe bombardementen op Gazastrook • Leger Israël deed met tanks inval in GazaVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Leger Israël: grootste inval in Gazastrook tot nu toeVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Leger Israël zegt vannacht grootste inval in Gaza tot nu toe te hebben gedaanVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

WHO: Gegijzelden hebben dringend medische hulp nodig • VS en Rusland vetoën resolutiesVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

VS en Rusland vetoën elkaars resolutie in V-raad• Netanyahu: ik zal verantwoording afleggenVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕