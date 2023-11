Leerlingen motiveren om te kiezen voor het mbo is niet genoeg, zeggen experts: 'Het is geen vrije keuze in dit systeem'

Verkeerde bordje De reden die Dijkgraaf noemt: 'Nederland heeft de talenten hard nodig, dus scholieren moeten zich niet blind staren op de 'hoogte' van de opleiding en hun eigen weg en bestemming kiezen'. Een hele sympathieke en begrijpelijke oproep, zegt onderwijsonderzoeker voor zowel de Universiteit als de Hogeschool van Amsterdam en Louise Elffers.

Het probleem is volgens Elffers dat de oplossing nu op het verkeerd bordje wordt gelegd. "We moeten uitkijken om het puur als imagoprobleem te framen. Ik denk dat we allemaal wel zien dat jongeren in het mbo waardevolle dingen doen."Duidelijke prikkel voor hbo of universiteit "Het probleem is dat die waardering niet omgezet wordt in geld, of in mogelijkheden op de arbeidsmarkt en huizenmarkt.

Er is namelijk in de Nederlandse samenleving een duidelijke prikkel om te kiezen voor hbo of universiteit, beargumenteert Elffers. "De kansen op welvaart en welzijn zijn - gemiddeld genomen - hoger als je voor een hbo- of universitaire studie kiest. Dus het is niet gek dat jongeren voor die keuze gaan."

Keuze in het belang van anderen Al jarenlang zeggen nieuwe ministers van Onderwijs in hun eerste jaar dat er meer waardering moet komen voor het mbo. "Iedereen is het daar heel erg mee eens, maar er verandert weinig. Er is meer nodig dan alleen mooie woorden om de gewenste waardering voor het beroepsonderwijs te realiseren."

De keuze om als vwo-leerling na de middelbare school een mbo-opleiding te volgen, is voornamelijk in het belang van anderen, niet van henzelf, ziet Elffers. "Als de samenleving hen nodig heeft, moeten we ook zorgen dat het loont om voor die studieroutes te kiezen. Er is echt systeemverandering nodig. Meer waardering in de vorm van geld en status voor mbo'ers, in plaats van hopen dat jongeren anders gaan kiezen.

