Leerdam zet ongeslagen status op 1.000 meter voort, Schouten wint 5 kilometer

Leerdam noteerde onder toeziend oog van haar vriend Jake Paul een tijd van 1.13,65. Daarmee was de 24-jarige schaatsster van Jumbo-Visma ruim een seconde sneller dan Femke Kok (1.14,71). Met haar overwinning zet Leerdam haar ongeslagen status voort. Vorig seizoen leverden twaalf wedstrijden op haar favoriete afstand twaalf keer goud op. In maart kroonde Leerdam zich voor de tweede keer tot wereldkampioen op de kilometer.

Schouten verpulvert concurrentie Schouten, de regerend olympisch en wereldkampioen op deze afstand, bleef in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen slechts een seconde boven haar eigen persoonlijk record en baanrecord in Thialf. Met een tijd van 6.42,24 verpulverde ze de concurrentie. De 31-jarige schaatsster van AH-Zaanlander was ruim acht seconden sneller dan Marijke Groenewoud. Zij werd tweede met een persoonlijk record van 6.50,78. Sanne in 't Hof werd derde in 6.52,11.

